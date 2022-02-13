ميناء دمياط يستقبل 2389 رأس ماشية حية ويُصدر 9383 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3986 طن قمح و2258 طن خشب زان و16561 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا و4980 طن كلورايد ايثلين و1168 طن سلاج و23581 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 2389 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ بلغ 647 طن.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10153 طن فوسفات و9383 طن ملح و3270 طن بودرة جبس.

كما قام المينا أيضا بتصدير 4677 طن رمل علاوة على 6700 طن فول صويا.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1496 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل)، وفواكه (برتقال).

يذكر أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر تُصدر لدول عديدة حول العالم مثل الامارات والسعودية والجزائر وبلجيكا ومالطا واندونيسيا وسريلانكا وباكستان واسبانيا وسلوفينيا وانجلترا وهولندا وأنجولا واليونان وكولومبيا وهندوراس وفرنسا ونيجيريا وأمريكا وسنغافورة وكرواتيا وألمانيا وإيطاليا والصين.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 971 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2109 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 140005 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130236 طنا.

وقال المركز أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1269 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بالإضافة إلى قطار آخر مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 19 حاوية 40 قدم قادم من السادس من اكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5491 شاحنة.

يشار إلى أن يوجد بـ«ميناء دمياط» عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.