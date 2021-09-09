نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 23879 طن قمح ويُصدر 11080 طن رمل

الميناء تعامل مع 27 سفينة
محمود محسن 1:36 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21 1:36 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز في بيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1499 طن خشب زان و20800 طن ذرة و4700 طن سكر، كما استقبل الميناء أيضا 6800 طن كلوريد ايثلين و9656 طن خردة و9898 طن ابلاكاش ويضاف إلى ما سبق 23879 طن قمح.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 3500 طن يوريا علاوة على 11080 طن رمل.

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وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 555 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فلفل وزعتر وبرسيم وريحان)، وفواكه (فراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات وايطاليا وكرواتيا وامريكا، لافتا إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 357 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2093 حاوية مكافئة.

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وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 59935 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27066 طنا.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4739 شاحنة.

وجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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