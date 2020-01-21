ميناء دمياط يستقبل 23500 طن قمح ويُصدر 18000 طن يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 23500 طن، فيما غادرت سفينتا حاويات و8 للبضائع عامة من بينهم شحنة يوريا تزن 18000 طن.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 .

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1600 طن خشب و 2023 طن زيت.

كما استقبل الميناء أيضا 23500 طن قمح و 13938 طن حديد.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6590 طن فوسفات و 9612 طن رمل إضافة إلى ما سبق 18000 طن يوريا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 180 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 239 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 894 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 27194 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87976 طنا.

وغادر الميناء 804 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 45019 من البضائع العامة منها 161 سيارة نقل محملة بـ 6917 طن قمح.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل أمس سفينتي حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 حاويات و4 بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء أمس 26 سفينة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة أمس 5270 طن خشب و 91 طن مواسير و 19198 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 13805 طن حديد و3878 طن خردة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.