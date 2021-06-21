ميناء دمياط يستقبل 2350 طن خشب زان ويُصدر 3900 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2350 طن خشب زان، و1020 طن حديد كمر، و1250 طن خردة. كما استقبل الميناء أيضًا 1281 طن سلفات الصوديوم معبأ، علاوة على 23000 طن حبيبات حرق أفران صب.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المتنوعة مثل 1941 طن رمل و3900 طن ملح و1700 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 18060 طن فوسفات.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 231 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وبرسيم ونعناع)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وإسبانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسلوفينيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 715 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1782 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 51655 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23091 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر الميناءَ قطارٌ مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 20 حاوية 40 قدمًا قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4568 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.