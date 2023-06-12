ميناء دمياط يستقبل 2344 طن أرز معبأ ويصدر 5448 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2634 طن خردة و503 طن بازلاء و536 طن بذرة كتان و2200 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 7947 طن حديد و2344 طن أرز معبأ و1627 طن فول صويا صب و3110 طن زيت طعام و5500 طن كسب صويا و9650 طن ذرة و8921 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 560 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5500 طن يوريا و5448 طن رمل و6500 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 626 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 390 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4600 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 158082 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228716 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي ألى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5823 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 18 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.