ميناء دمياط يستقبل 2339 طن خشب زان ويُصدر 1200 طن صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1000 طن فول و2339 طن خشب زان و2791 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 1940 طن خردة و682 طن مواسير ويضاف إلى ما سبق 3200 طن كسب صويا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 3890 طن يوريا و611 طن رمل و1200 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 561 طن علف بنجر علاوة على 1020 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 371 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 370 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5251 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 65469 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86219 طنًا.

وذكر المركز أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2509 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3949 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 15 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، من بينها السفينة (ANNA S) القادمة من روسيا وعلى متنها 66 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.