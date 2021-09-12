ميناء دمياط يستقبل 2328 رأس ماشية ويُصدر 5100 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1836 طن خشب زان و16740 طن ذرة و1860 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 3229 طن انابيب و4982 طن ابلاكاش و17764 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 2328 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 585 طن.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5100 طن يوريا و3861 طن رمل و4500 طن فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1410 أطنان نترات علاوة على 2050 طن كسب صويا.

وقال المركز الاعلامي إن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 429 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وبقدونس وكرفس وبرسيم وريحان وبصل وكتان)، وفواكه (رمان)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والأردن وسلوفينيا وانجلترا وسنغافوره والمانيا واسبانيا كوريا الجنوبية والصين وايطاليا.

وأوضح المركز الاعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 579 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1373 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 78014 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76138 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3803 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.