نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 2319 رأس ماشية حية ويُصدر 1500 طن فوسفات

حركة الصادر من الحاويات بلغت 896 حاوية مكافئة
محمود محسن 8:13 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 8:13 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، لافتا إلى الميناء استقبل وصدر العديد من السلع، حيث الماشية الحية من ضمن السلع المستقبلة، بينما الفوسفات من ضمن السلع المصدرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16528 طن ذرة و7853 طن قمح و3623 طن سكر و66102 طن خردة.

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كما استقبل الميناء أيضا 5400 طن فول صويا و9660 طن فول و2319 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 629 طن.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 6100 طن يوريا و1755 طن جبس و2900 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 1500 طن فوسفات.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 896 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وأرز وبردقوش وخرشوف وخس وزيتون وشمر وفلفل وفول وكمون وليمون)، وفواكة (بلح وبرتقال وأفوكادو ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وهولندا وسلوفينيا والمانيا ومالطا وانجلترا وايطاليا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج وكرواتيا وسنغافورة وغيرهم من الدول.

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ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1182 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2376 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 179431 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58748 طنا.

وقال المركز الاعلامي أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4110 شاحنة.

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الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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