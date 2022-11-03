ميناء دمياط يستقبل 23100 طن ذرة ويُصدر 6800 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 15500 طن قمح و23100 طن ذرة و576 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 1854 طن خشب زان و1500 طن مولاس و1170 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 11257 طن فول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 6800 طن يوريا و866 طن نترات امونيوم و3700 طن بضاعة متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 885 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 293 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3857 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح بالميناء وصل إلى 137821 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170690 طنا.

وقال المركز الإعلامي إن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4011 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا والفيوم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 3936 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.