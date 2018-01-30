ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء 142 سيارة نقل محملة بـ 6665 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 52916 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63169 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11000 طن يوريا، و 5350 طن فوسفات، و 4000 طن رمل.

