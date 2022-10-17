ميناء دمياط يستقبل 22700 طن ذرة و12713 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 9 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12713 طن قمح و1539 طن رخام و22700 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 2984 طن خردة و3012 طن حديد و2289 طن أخشاب و7000 طن فول ويضاف إلى ما سبق 8997 طن كلوريد اثلين.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 215 طن أسمنت و160 طن رخام و2419 طن رمل زجاجى.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1273 طن علف بنجر علاوة على 5300 طن بضاعة متنوعة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 256 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 274 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2808 حاوية مكافئة.

وقال المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 100756 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125320 طنا.

وذكر أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2711 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4301 شاحنة.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس السفينة (OXANA V) القادمة من روسيا وعلى متنها 38850 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 179 م وعرضها 30 م.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

كما استقبل الميناء أيضا أمس ناقلة الغاز المسال (LNG ENDEAVOUR) التي ترفع علم فرنسا ويبلغ طولها 293 مترا وبعرض 46 مترا، لتقوم بتحميل 60000 طن غاز مسال.