ميناء دمياط يستقبل 2262 طن أرز ويُصدر 5907 أطنان أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1201 طن خشب زان و1378 طن حديد و5354 طن أبلاكاش و336 طن صودا معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 1055 طن فول صويا و2262 طن أرز معبأ و10900 طن فول و1600 طن عدس و7538 طن خردة و8675 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 6379 طن ذرة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1500 طن حديد تسليح و3600 طن رمل و5907 طن أسمنت معبأ و8919 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 298 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 528 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 165379 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221716 طنًا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3496 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.