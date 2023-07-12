ميناء دمياط يستقبل 7000 طن قمح ويُصدر 3300 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 697 طن خشب زان، و2700 طن أرز معبأ، و7899 طن خردة.

كما استقبل الميناء 376 طن فول صويا، و5382 طن أبلاكاش، و1323 طن عدس، و4205 أطنان ذرة، و9201 طن فول، و627 طن كسب عباد، و712 طن صودا معبأ، يضاف إلى ما سبق 7000 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 412 طن حديد تسليح، و1948 طن رمل، و3300 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 9340 طن أسمنت معبأ، علاوة على 15846 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 717 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 314 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5100 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 164180 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221886 طنًّا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3968 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا وشبرا وامبابة، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5603 شاحنة.

يُشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 18 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.