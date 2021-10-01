ميناء دمياط يستقبل 2259 رأس ماشية حية ويُصدر 3700 طن فوسفات

أصدر المركز الأعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 17843 طن قمح، و9850 طن خردة، و11000 طن ناتج حرق أفران، و2259 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 565 طن.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3700 طن فوسفات، و4450 طن مولاس و2150 طن أسمنت.

كما قام الميناء بتصدير 1950 طن كسب فول صويا بالإضافة إلى 5420 طن يوريا.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 368 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وبردقوش وحبة البركة وسمسم وبرسيم وزيتون وشمر وكتان ونعناع)، وفواكه (رمان وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات وأمريكا وايطاليا وسنغافورة والهند وكوريا الجنوبية والصين.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 44 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 47 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 111557 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92123 طنا.

وأضاف المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، علاوة على قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4322 شاحنة.

يذكر أن الميناء استقبل ناقلة الغاز المسال «HOEGH ESPERANZA» التى ترفع علم النرويج، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا لتقوم بتحميل شحنة تبلغ 71 ألف طن من الغاز المسال، وتابع وليد عوض، رئيس ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.