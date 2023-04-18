ميناء دمياط يستقبل 22533 طن ذرة ويُصدر 10295 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 3500 طن أرز معبأ و22533 طن ذرة و5500 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 13247 طن خردة و960 طن مولاس و1765 طن خشب زان و1350 طن بسلة ويضاف إلى ما سبق 10194 طن حديد.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 10295 طن يوريا صب و1060 طن نشارة صب و150 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7568 طن رمل علاوة على 150 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1146 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 146 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3535 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 158725 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125508 أطنان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3756 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.