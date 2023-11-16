ميناء دمياط يستقبل 22300 طن ذرة ويُصدر 8922 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12410 طن خردة و9615 طن سكر و1610 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 12534 طن قمح و22300 طن ذرة و8003 طن فول ويضاف إلى ما سبق 2622 طن ابلاكاش.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 8922 طن يوريا و4087 طن رمل و1950 طن مولاس و3400 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1021 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 184 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3957 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 83889 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 400028 طنًا.

وذكر أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1204 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5293 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (WADI SAFAGA) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح القطاع العام، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.