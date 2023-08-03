ميناء دمياط يستقبل 2223 طن خشب زان ويُصدر 5450 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 15 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7733 طن خردة و2223 طن خشب زان و5647 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 1267 طن رخام و1403 طن صودا معبأ و547 طن حديد و3029 طن ذرة و11070 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 4347 طن قمح مطحون.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 18866 طن يوريا و12788 طن كلينكر و5450 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 161 طن سكر معبأ علاوة على 2660 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 914 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 475 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3254 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 175405 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154854 طنًا.

وقال إن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3886 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5184 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (ACHILLE) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.