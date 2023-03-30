ميناء دمياط يستقبل 2192 طن خشب زان ويُصدر 330 طن يوريا صب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن، فيما غادرت 5 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11500 طن قمح و 10212 طن خردة و2500 طن نواتج تقطير.

كما استقبل الميناء أيضا 2192 طن خشب زان و4334 طن فول ويضاف إلى ما سبق 6400 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 330 طن يوريا صب و5803 طن جبس معبأ و2000 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 60 طن بصل معبأ علاوة على 8086 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 498 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 312 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3696 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 135297 طنًا, بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 107079 طنًا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4166 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.