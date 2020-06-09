ميناء دمياط يستقبل 2185 رأس ماشية ويُصدر 950 طن رمل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ماشية حية بلغت 2185 رأس، فيما غادر سفينتان حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة رمل تزن 950 طن.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان م ن السلع، حيث استقبل المسناء 1006 طن حديد و12631 طن خرده و15450 طن ذرة و1029 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 4068 طن ابلاكاش و20603 طن قمح و1500 طن زيت طعام و800 طن أرز و8900 طن فول صويا و3100 طن جيلاتين و2185 رأس ماشية بإجمالى وزن 550 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 950 طن رمل و6189 طن يوريا و2778 طن علف بنجر.

وأوضح أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1355 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وعنب وفراولة وخوخ ورمان)، وخضروات (بطاطس وبطاطا وبامية وخضار مشكل وخضار مجمد)، وحاصلات زراعية (برسيم ولب سوبر وبصل وليمون)، حيث يتم تصديرها إلى الأردن والإمارات والسعودية وهولندا وسلوفينيا وبريطانيا وأمريكا.

وقال إن عدد الحاويات الترانزيت بلغ 61 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 38796 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102543 طنا.

يشار إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2632 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، في حين غادر 2261 شاحنة منها 862 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43414 من البضائع العامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.