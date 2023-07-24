ميناء دمياط يستقبل 2138 رأس ماشية حية ويُصدر 898 طن سكر معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7622 طن ابلاكاش و2398 طن فول صويا و300 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 300 طن كسب فول صويا و8725 طن خردة و8771 طن حديد و6000 طن كسب صويا و7463 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 2138 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 669 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 600 طن يوريا و3500 طن مولاس و3284 طن رمل و2071 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 898 طن سكر معبأ علاوة على 6227 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 859 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4177 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 167239 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174664 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4011 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وطنطا.

وفي نفس السياق، غادر الميناء 3 وحدات نهرية (بارجات) متجهين إلى صوامع المنيا حيث قاموا بتحميل 1858 طن قمح. يذكر أن الوحدات النهرية سالفة الذكر كانت قادمة من المنيا ومحملة بـ 1753 طن أسمنت معبأ أبيض.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 3039 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.