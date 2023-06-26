ميناء دمياط يستقبل 21323 طن ذرة ويُصدر 2046 أطنان كسب صويا خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7137 طن خردة و21323 طن ذرة و200 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 503 طن ابلاكاش و1482 طن خشب زان و2150 طن بذرة صويا ويضاف إلى ما سبق 12868 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4625 طن يوريا و4736 طن رمل و2046 طن كسب صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3800 طن علف بنجر علاوة على 19864 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1382 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 45 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3155 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 127995 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210249 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6235 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (LUNE B) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بالو ويبلغ طولها 185 م.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.