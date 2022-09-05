ميناء دمياط يستقبل 2119 طن رخام ويُصدر 3978 طن بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8932 طن قمح و7716 طن خردة و790 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 3725 طن ابلاكاش و2350 طن زيت طعام و5593 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 2119 طن رخام.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 624 طن رمل و3978 طن بنجر و2160 طن يوريا.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 970 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 346 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3676 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 126398 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151058 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2652 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3428 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس 8 سفن، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.