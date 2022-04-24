أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 30 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8395 طن قمح و6776 طن حديد و1499 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 21000 طن ذرة و1205 أطنان خشب زان و10524 طن فول صويا و6552 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1801 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 7200 طن مولاس و3000 طن فوسفات و4938 طن رمل زجاجى ويضاف إلى ما سبق 2550 طن فلورسبار.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 714 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 264 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1921 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 105304 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 240443 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3966 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت عدد 4991 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.