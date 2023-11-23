ميناء دمياط يستقبل 2090 رأس ماشية حية ويُصدر 14259 طن علف

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10800 طن خردة و4300 طن حديد و6000 طن فول صويا و2898 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 300 طن زيت و16564 طن قمح و1000 طن كسب فول صويا و15418 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 2090 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 652 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 255 طن كحول و16312 طن يوريا و14259 طن علف.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1248 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 392 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4565 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 99016 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 379608 طنًا.

وقال أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1095 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5484 شاحنة.

يشار إلى أن الميناء استقبل أمس 19 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.