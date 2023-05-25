ميناء دمياط يستقبل 2085 رأس ماشية حية ويُصدر 11758 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6385 طن ابلاكاش و4500 طن خردة و2298 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 10336 طن ذرة و17654 طن قمح و4140 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 2085 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 684 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 11758 طن كلينكر و1469 طن رمل و1536 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 867 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 46 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4346 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 134469 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174678 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3842 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5817 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 16 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (ABRAHAM M) القادمة من روسيا وعلى متنها 33 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم جزر كوك ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح، علاوة على ناقلة الغاز المسال (SEAPEAK ARWA) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 286 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.