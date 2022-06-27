ميناء دمياط يستقبل 20681 طن حديد ويُصدر 3100 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5209 أطنان خردة و4527 طن قمح و20681 طن حديد و999 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضًا 6523 طن سكر علاوة على 6800 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3100 طن أسمنت و8512 طن يوريا و3148 طن رمل، ويضاف إلى ما سبق 11430 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1592 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 320 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3171 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 112747 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 276935 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2388 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4752 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.