ميناء دمياط يستقبل 20670 طن ذرة ويُصدر 10400 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 22 سفينة حاويات وبضائع عامة. وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1209 أطنان خشب زان و20670 طن ذرة و2407 أطنان حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 4933 طن فول، و7500 طن خردة، و2065 طن صودا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4489 طن يوريا، و10400 طن رمل، و8400 طن داى أمونيوم، يضاف إلى ما سبق 4000 طن مولاس.

وأوضح المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 414 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وريحان وذرة وفاصوليا بيضاء وفول)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة ويوسفي)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا والهند وإسبانيا وبنجلاديش وسلوفينيا.

وأضاف المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 86 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 670 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 171109 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 57214 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4784 شاحنة.

جدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.