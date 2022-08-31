ميناء دمياط يستقبل 20500 طن ذرة ويُصدر 6200 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 20500 طن ذرة و4575 طن قمح و5040 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 1000 طن خردة.

وقال المركز إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 23886 طن يوريا و1200 طن خردة و6200 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2702 طن فلورسبار علاوة على 3103 أطنان بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 914 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 125 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2518 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 105388 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157287 طنا,

وأشار المركز إلى أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2619 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

ولفت إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 4721 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.