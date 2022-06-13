ميناء دمياط يستقبل 20000 طن ذرة ويصدر 19800 طن كسب صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7000 طن خردة، و11035 طن حديد، و14250 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضًا 1566 طن خشب زان، و4400 طن سكر، و20000 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 19800 طن كسب صويا، و8450 طن يوريا، و4500 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 714 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 282 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2127 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 82664 طنًّا، بينما بلغ رصيده بمخازن القطاع الخاص 291186 طنًّا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4780 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، السفينة (ترامب ليدى) التي ترفع علَم مالطا وعلى متنها حمولة 63 ألف طن من قمح، وارد من روسيا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهى إحدى سفن نقل القمح التي استقبلها الميناء في الفترة الأخيرة، ضمن جهود الدولة لتأمين واردات مصر من القمح كسلعة إستراتيجية في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.