ميناء دمياط يستقبل 20 ألف رأس ماشية ويُصدر 12700 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ماشية حية تبلغ 20 ألف رأس، فيما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فوسفات تزن 12700 طن، وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 6000 طن كلوريد ايثيلين و16293 طن ذرة و9352 طن قمح و4419 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء 3044 طن أرز و3500 طن عدس و20 ألف رأس ماشية تقريبا (عجول تسمين).

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3400 طن علف بنجر و8030 طن يوريا و12700 طن فوسفات و500 طن رمل.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 378 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة ويوسفي وليمون وخوخ)، وخضراوات (بسلة وبطاطس وملوخية وخرشوف وباذنجان)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وفول سودانى)، حيث يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات وسنغافورة وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وألمانيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 381 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1491 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177850 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76435 طنا.

يذكر أن كما غادر قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2742 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 2279 شاحنة منها 615 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32307 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.