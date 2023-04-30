ميناء دمياط يستقبل 19813 طن ذرة ويُصدر 4300 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن، فيما غادر 4 سفن، مشيرًا إلى أن اجمالي عدد الموجودة بالميناء وصل إلي 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 250 طن أرز معبأ و4967 طن حديد و10733 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 19813 طن ذرة و5759 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 902 طن خشب زان.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 25 طن برتقال و7862 طن يوريا و4600 طن علف.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4300 طن رمل علاوة على 9389 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 528 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 45 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3726 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 171548 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120133 طنًا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر هيئة الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2644 طن قمح متجهين إلى امبابه وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3943 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.