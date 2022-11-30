ميناء دمياط يستقبل 1978 طن رخام ويُصدر 19617 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن فيما غادر 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7783 طن قمح و1978 طن رخام و7612 طن خردة و1300 طن ذرة و4000 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 1000 طن نواتج علاوة على 10500 طن سلاج.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5570 طن أسمنت معبأ و19617 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 17123 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1590 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 533 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2962 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 167372 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132553 طنًا.

وغادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3548 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4419 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، فيما غادر 8 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.