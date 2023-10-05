ميناء دمياط يستقبل 1938 رأس ماشية حية ويُصدر 3142 طن ملح صب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 17 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1841 طن خردة و758 طن خشب زان و12000 طن ذرة و160 طن تفاح و200 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 345 طن فول صويا و10652 طن قمح و803 طن مواسير و590 طن حديد و4477 طن سكر و3156 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 1938 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 629 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 7800 طن يوريا و10424 طن كلينكر و3142 طن ملح صب و50 طن علف و1000 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3930 طن مولاس علاوة على 8320 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 743 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 220 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2530 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 66136 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377261 طنًا.

وقال أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وبنى سويف وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5753 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.