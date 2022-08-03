ميناء دمياط يستقبل 1938 خشب زان ويُصدر 5600 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن، فيما غادر 6 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3346 طن ابلاكاش و8350 طن ذرة و9339 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 1938 خشب زان علاوة على 9206 طن حديد.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من اسلع مثل 7483 طن يوريا و5600 طن مولاس و955 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 6000 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 434 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 50 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2418 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 47119 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 216655 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3559 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.