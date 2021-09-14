ميناء دمياط يستقبل 19300 طن ذرة ويصدر 5100 طن رمل

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، مشيرا إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 19300 طن ذرة و4575 طن حديد و15688 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 5100 طن رمل و15850 طن فوسفات و720 طن كسب صويا.

وقال المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 366 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وطماطم وبصل وبردقوش وشمر)، وفواكه (فراولة ورمان وعنب)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وامريكا وانجلترا وبلجيكا وهولندا والمانيا وفرنسا واسبانيا ومالطا.

وأوضح المركز الاعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 18 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 685 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 89149 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89268 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4573 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.