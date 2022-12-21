ميناء دمياط يستقبل 1928 طن خشب زان ويُصدر 1500 طن ملح معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن، فيما غادر 10 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11248 طن فول، و2000 طن خردة، و1928 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 2600 طن أبلاكاش، و9000 طن صويا، يضاف إلى ما سبق 253 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 69 طنًّا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 7200 طن يوريا، و3244 طن رمل، و7285 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 1500 طن ملح معبأ، علاوة على 9841 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 850 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 158 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2102 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 114578 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97114 طنًّا.

وأوضح أنه غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1258 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4345 شاحنة.

يُشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة،

ومن بينها ناقلة الغاز المسال (LNG SCHNEEWEISSCHEN) التي ترفع علم بنما؛ وذلك لتحميل 61 ألف طن غاز مُسال.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.