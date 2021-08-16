نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 1912 رأس ماشية ويصدر 1100 طن علف

حركة الصادر من الحاويات بلغت 219 حاوية مكافئة
محمود محسن 7:29 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 7:29 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 34610 طن ذرة و2411 طن خشب زان و1102 طن أنابيب.

كما استقبل الميناء أيضا 1284 طن دعامات حديدية، علاوة على 1912 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 478 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 9675 طن رمل و1100 طن علف و21732 طن فوسفات ويضاف إلى ما سبق 2310 طن بودرة جبس.

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وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 219 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (وخرشوف وطماطم وورق عنب وفلفل وبطاطا وبرسيم وبصل وريحان وشمر)، وفواكه (فراولة ورمان وعنب)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وألمانيا وهولندا وفرنسا وسلوفينيا وكرواتيا وإنجلترا وإيطاليا.

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وأوضح المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 477 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1030 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 8982 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما متجه إلى حلوان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5456 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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