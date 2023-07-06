ميناء دمياط يستقبل 19054 طن قمح و18437 طن ذرة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 4 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1274 طن خشب زان و20 طن كسب صويا و1434 طن حديد و1257 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 400 طن صودا و4818 طن فول صويا و3140 طن فول و1301 طن عدس و9345 طن خردة و19054 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 18437 طن ذرة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع منها 4300 طن مولاس و755 طن حديد و5850 طن كلينكر و11065 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 515 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 382 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6578 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 186444 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228137 طنًا.

وقال المركز إنه قد غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3911 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4566 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 15 سفينة، بينما غادر 15 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY) التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل 49 ألف طن غاز مسال تقريبا.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.