أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن، فبما غادر 8 سفن، لافتًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث ااستقبل الميناء 855 طن حديد، و885 طن مواسير، و7535 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 32577 طن أبلاكاش، و19000 طن قمح، و11276 طن فول، يضاف إلى ما سبق 1311 طن خشب زان.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 10500 طن فوسفات، و1800 طن بولي إيثلين، و9644 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2643 طن علف، علاوة على 1000 طن يوريا.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1538 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 91 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2045 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 52912 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 265864 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات- دخولًا وخروجًا- بلغت 4905 شاحنات.

يُذكر أنه يوجد بـ«ميناء دمياط» عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.