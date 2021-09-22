ميناء دمياط يستقبل 19000 طن فول صويا ويُصدر 4500 طن رمل

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8300 طن ذرة، و17419 طن قمح، و1873 طن خشب زان. كما استقبل الميناء أيضًا 19000 طن فول صويا، و900 طن نواتج، ويضاف إلى ما سبق 6099 طن كلوريد إثيلين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 9100 طن فوسفات، علاوة على 4500 طن رمل.

وذكر المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 595 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم وبصل وفلفل وفول وكمون ونعناع)، وفواكه (رمان)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وسريلانكا وايطاليا وسنغافورة وامريكا واسبانيا والمانيا وسلوفينيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 322 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2867 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 112301 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88024 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، بالإضافة إلى قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5029 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.