ميناء دمياط يستقبل 19 ألف طن قمح ويُصدر 23074 طنا يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 19000 طن، فيما غادر سفينتان حاويات و8 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة يوريا تزن 23074 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1355 طنا خشبا و19000 طن قمح و5553 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 6000 طن ذرة علاوة على 2300 طن زيت.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 2580 طن فوسفات و1625 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 23074 طن يوريا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 550 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 427 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1274 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 138129 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 146400 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1357 طن قمح، في حين غادر 626 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 21514 من البضائع العامة منها 92 سيارة نقل محملة بـ 4472 طن قمح.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.