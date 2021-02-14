ميناء دمياط يستقبل 18839 طن ذرة ويُصدر 21220 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 18839 طن ذرة، و10000 طن خردة، و954 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 3500 طن كسب صويا، و2521 طن صودا، و4607 طن سكر، و11549 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السع مثل 21220 طن فوسفات و800 طن يوريا و3450 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 800 طن ملح.

وقال المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 957 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا، وبطاطس، وجزر، وبسلة، وفلفل، وملوخية، وبقدونس، وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم حجازى، وبصل، وبردقوش، وزيتون، وفاصوليا بيضاء، وفول حصى، وفول سوداني)، وفواكه (فراولة، وبرتقال، ويوسفي، ورمان، وتمر، وبلح)، ويتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والجزائر، والسعودية، وألمانيا، وهولندا، وإنجلترا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وأمريكا، والهند، وإيطاليا، وبلجيكا، ومالطا، وباكستان، وسنغافورة، ونيوزيلندا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 589 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2784 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 73593 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36372 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2662 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4364 شاحنة.