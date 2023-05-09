ميناء دمياط يستقبل 1873 رأس ماشية حية ويُصدر 9800 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادرت 17 سفينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 800 طن خشب زان و7000 طن فول و400 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 7866 طن حديد و7500 طن كسب صويا و13626 طن ذرة و5376 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 1873 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 645 طنًا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 300 طن اسمنت معبأ و3400 طن مولاس و6100 طن يوريا و700 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 9800 طن كلينكر علاوة على 10500 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 128 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 109 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 617 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 178444 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112121 طنًا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3985 طن قمح متجهين إلى شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5368 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 17 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.