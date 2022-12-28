ميناء دمياط يستقبل 187 طن خشب زان ويُصدر 1700 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، فيما غادر 22 سفينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 13988 طن قمح، و187 طن خشب زان، و3984 طن أبلاكاش، و350 طن كتان.

كما استقبل الميناء أيضًا 200 طن مولاس، و2400 طن كسب صويا، يضاف إلى ما سبق 40 طن كزبرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع؛ مثل 6335 طن يوريا، و1700 طن رمل، و78 طن بصل، و13410 أطنان بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 534 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 173 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3136 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 68595 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82590 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2626 طن قمح متجهيْن إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر، بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4024 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 3 سفن، بينما غادر 3 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.