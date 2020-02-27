ميناء دمياط يستقبل 18200 طن ذرة ويُصدر 7310 طن رمل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان حاويات و10 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ذرة تزن 18200 طن، فيما غادرت سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة من بينها شحنة رمل تزن 7310 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 13000 طن قمح و18200 طن ذرة و6312 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 100 طن خردة و3420 طن زيت و4000 طن كسب صويا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 330 طن كسب صويا و7350 طن فوسفات و4960 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 7310 طن رمل.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 758 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 179 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1685 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 43738 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65932 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء 740 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42476 من البضائع العامة منها 94 سيارة نقل محملة بـ 4321 طن قمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

يشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.