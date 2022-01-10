ميناء دمياط يستقبل 18100 طن ذرة ويصدر 7062 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة. ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 18100 طن ذرة و7500 طن خردة و1727 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 4446 طن أبلاكاش و2750 طن زيت و3778 طن سكر و11625 طن فول صويا، يضاف إلى ما سبق 12020 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 9920 طن فوسفات و7303 أطنان ملح و7062 طن أسمنت.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 900 طن نترات، علاوة على 3790 طن رمل.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 755 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (سمسم وبصل اخضر وبطاطا وخس وبصل وأعشاب وبردقوش وبرسيم وفول سوداني وكتان وكراوية وليمون وقرع عسل وقطن) وفواكه (فراولة ويوسفي وبرتقال)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات وقطر والأردن وهولندا وسلوفينيا وهونج كونج وإنجلترا وأمريكا وسنغافورة وألمانيا والهند وسريلانكا ومالطا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 584 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1696 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 135074 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125875 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2449 طن قمح متجهيْن إلى صوامع أسيوط وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4875 شاحنة.

يُذكَر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صبّ جاف، ورصيف بضائع صبّ سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.