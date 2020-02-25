نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 18061 طن حديد ويُصدر 8700 طن يوريا

حركة الصادر من الحاويات بلغت 171 حاوية مكافئة
محمود محسن 8:55 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20 8:55 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة حديد تزِن 18061 طنًّا، فيما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، من بينهم شحنة يوريا تزِن 8700 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 28 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7500 طن قمح، و11743 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضًا 18061 طن حديد، فضلًا عن 9252 طن خردة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1668 طن داى أمونيوم، و8029 طن فوسفات، و8700 طن يوريا، ويضاف إلى ما سبق 5767 طن رمل.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 171 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 601 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1774 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 23353 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78141 طنًّا.

تجدر الإشارة إلى أنه غادر الميناء 782 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43029 من البضائع العامة، منها 72 سيارة نقل محملة بـ3227 طن قمح.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل، أمس، 4 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة. وبلغ أمس إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويُشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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