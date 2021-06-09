ميناء دمياط يستقبل 18000 طن صويا ويُصدر 8050 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1203 أطنان خشب زان و4168 طن أبلاكاش و1000 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضًا 894 طن حمص، و18000 طن صويا، و7200 طن فول صويا، و8260 طن خردة، يضاف إلى ما سبق 523 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1839 طن مخلفات بنجر، و6900 طن رمل، و8050 طن فوسفات.

وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 693 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وسمسم وشيح)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر وهولندا وتايوان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإنجلترا واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا والصين وألمانيا.

وأوضح المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 221 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1840 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 129352 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46445 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4601 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.