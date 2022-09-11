ميناء دمياط يستقبل 18.9 ألف حاوية خلال الأسبوع الماضي



حققت هيئة ميناء دمياط اأاسبوع الماضي زيادة في حركة البضائع، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة مؤخرا ، وذلك خلال الفترة من الاحد 4 سبتمر وحتى السبت 10 سبتمبر الجاري.

وأشار التقرير أن حركة الحاويات بلغت خلال تلك الفترة 18.9 ألف حاوية، مقابل 15 ألف حاوية تم تحقيقها خلال الأسبوع قبل الماضي .

وتوزعت تلك الحاويات بين صادرات وواردات الى قرابة 5647 حاوية، وذلك مقابل 1399 حاوية مكافئة، خلال الاسبوع قبل الماضي، في حين بلغت عدد الحاويات الترانزيت قرابة 13.2 ألف حاوية مقابل 13.6 ألف حاوية الأسبوع قبل الماضي .

وبلغ حجم البضائع المتداولة بالميناء خلال الاسبوع الماضي، قرابة 66.8 ألف طن من البضائع العامة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 220 ألف طن .

وأشار التقرير إلى أن حركة الحبوب والغلال بالميناء بلغ قرابة 127.4 ألف طن مقابل 121.7 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وذلك كمخزون لصالح القطاع العام، بينما بلغ رصيد القمح والغلال بمخازن القطاع الخاص قرابة 157.5 ألف طن.

كما استقبلت هيئة الميناء خلال الأسبوع الماضي قرابة 67 سفينة مقابل 64 سفينة الأسبوع قبل الماضي، بينما غادر قرابة 57 سفينة، حسب بيانات الهيئة.

وشهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات أغسطس الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 32%، حيث حققت تداول للسفن بلغ 257 سفينة، مقارنة بنحو 195 سفينة خلال أغسطس من العام الماضي.

كما بلغت سفن الصب السائل 10 سفن، وهو نفس معدل السفن خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت سفن الحاويات قرابة 73 سفينة، مقارنة بنحو 70 سفينة، بزيادة قدرها 4%، أما سفن الخدمات فبلغت 8 سفن، مقارنة بنحو 4 سفن فقط بزيادة قدرها 100%.