ميناء دمياط يستقبل 17928 طن قمح ويُصدر 12888 طن ملح صب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 12472 طن خردة و2099 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 5738 طن حديد و5692 طن ابلاكاش و9000 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 17928 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 12888 طن ملح صب و2300 طن كسب صويا و2777 طن رمل و1426 طن ملح صوديوم معبأ و3200 طن علف بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3650 طن مولاس علاوة على 5333 طن بضائع متنوعة .

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 880 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 126 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3783 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 120821 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176139 طنًا.

ولفت إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5922 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.